Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Am 27.02.2026 in der Zeit von 11.40 Uhr bis 14.45 Uhr versuchten unbekannte Täter in gleich neun Fällen an Informationen zu Wertsachen und Geld zu gelangen. Der oder die Unbekannten gaben sich am Telefon als Polizeibeamter aus und teilten verschiedenste Sachverhalte mit, alle mit dem Ergebnis, dass Personen gefasst wurden und ein Bezug zum Angerufenen besteht. Als die Nachfrage nach Geld oder Wertsachen und deren Sicherung in der Wohnung aufkam, durchschauten glücklicherweise alle neun Senioren schnell und beendeten das Gespräch. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Sollten Sie selbst solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die Polizei. Notieren Sie sich bestenfalls die Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell