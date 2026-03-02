PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Telefontrickbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Am 27.02.2026 in der Zeit von 11.40 Uhr bis 14.45 Uhr versuchten 
unbekannte Täter in gleich neun Fällen an Informationen zu Wertsachen
und Geld zu gelangen. Der oder die Unbekannten gaben sich am Telefon 
als Polizeibeamter aus und teilten verschiedenste Sachverhalte mit, 
alle mit dem Ergebnis, dass Personen gefasst wurden und ein Bezug zum
Angerufenen besteht. Als die Nachfrage nach Geld oder Wertsachen und 
deren Sicherung in der Wohnung aufkam, durchschauten glücklicherweise
alle neun Senioren schnell und beendeten das Gespräch. Es kam zu 
keinem Vermögensschaden.
Sollten Sie selbst solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. 
Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die 
Polizei. Notieren Sie sich bestenfalls die Telefonnummer. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder wenden 
Sie sich an die polizeiliche Beratungsstelle der 
Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Kollision mit Simson

    Schnepfenthal-Rödichen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 17 Jahre alter Simson-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13.00 Uhr die Reinhardsbrunner Straße aus Richtung Waltershausen und wollte in die Poststraße abbiegen. Der dahinterfahrende 81-jährige Hyundai-Fahrer wollte den Simson-Fahrer während dessen Abbiegevorgang überholen, wobei es zur Kollision kam. Der 17-Jährige und sein 9-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Simson war ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

    Eisenach (ots) - Am 27. Februar führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen zwischen Eisenach- Weststadt und Eisenach-Oststadt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. 1414 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 23 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 177 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die zentrale ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: E-Bike entwendet

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 27. Februar, 18.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Kleinen Gehrener Straße. Im weiteren Verlauf öffneten der oder die Täter eine dort befindliche Garage gewaltsam und entwendeten daraus ein E-Bike der Marke "Focus". Das Beutegut in der Farbe Schwarz hat einen Wert von rund 5.800 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren