Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ermittlungen zu Brand dauern an

Hermersberg (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Im Zusammenhang mit dem Vollbrand eines Einfamilienhauses am Sonntag (wir berichteten: https://s.rlp.de/80w2bPX), bei dem zwei Menschen starben, dauern die Ermittlungen an.

Die Identität der beiden Personen, die nach dem Löschen des Feuers tot aus dem Gebäude geborgen wurden, konnte noch nicht verifiziert werden. Insoweit hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Zweibrücken Antrag auf Leichenöffnung gestellt. Die Obduktion soll auch Erkenntnisse zur genauen Todesursache ergeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Toten um die beiden Hausbewohner, ein Ehepaar im Alter von 72 und 77 Jahren, handelt.

Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es ist beabsichtigt, den Brandort mit einem Brandgutachter zu begehen.

Sobald gesicherte Informationen zur Identität der Toten und der Brandursache vorliegen, werden wir hier in diesem Portal darüber berichten. |cri/stazw

