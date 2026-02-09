PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ermittlungen zu Brand dauern an

Hermersberg (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Im Zusammenhang mit dem Vollbrand eines Einfamilienhauses am Sonntag (wir berichteten: https://s.rlp.de/80w2bPX), bei dem zwei Menschen starben, dauern die Ermittlungen an.

Die Identität der beiden Personen, die nach dem Löschen des Feuers tot aus dem Gebäude geborgen wurden, konnte noch nicht verifiziert werden. Insoweit hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Zweibrücken Antrag auf Leichenöffnung gestellt. Die Obduktion soll auch Erkenntnisse zur genauen Todesursache ergeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Toten um die beiden Hausbewohner, ein Ehepaar im Alter von 72 und 77 Jahren, handelt.

Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es ist beabsichtigt, den Brandort mit einem Brandgutachter zu begehen.

Sobald gesicherte Informationen zur Identität der Toten und der Brandursache vorliegen, werden wir hier in diesem Portal darüber berichten. |cri/stazw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 15:28

    POL-PDPS: Vollbrand eines Einfamilienhauses

    Hermersberg (ots) - Am heutigen Tag (08.02.2026) wurde um kurz vor 11 Uhr Uhr ein Brand in der Friedhofstraße in Hermersberg gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein freistehendes Einfamilienhaus in Vollbrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen, die Feuerwehr leitete umgehend umfangreiche Löscharbeiten ein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden im Gebäude zwei ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:56

    POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Pirmasens (ots) - Der Unfallverursacher befuhr die Zweibrücker Straße in Fahrtrichtung Schlossstraße und wollte nach links in die Rodalber Straße abbiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs und es kam zum Frontalzusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf circa 35.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 14:54

    POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

    Pirmasens (ots) - In der Nacht von Freitag, den 06.02.2026 auf Samstag, den 07.02.2026 kam es in der Richard-Dippold-Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Geschädigte parkte am 06.02. gegen 22:10 Uhr ihr Fahrzeug, VW, vor dem Anwesen 15 in entgegengesetzter Richtung. Am 07.02. gegen 11:50 Uhr stellte sie einen Schaden am rechten hinteren Radlauf fest. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1500 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren