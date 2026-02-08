Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, den 06.02.2026 auf Samstag, den 07.02.2026 kam es in der Richard-Dippold-Straße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Die Geschädigte parkte am 06.02. gegen 22:10 Uhr ihr Fahrzeug, VW, vor dem Anwesen 15 in entgegengesetzter Richtung. Am 07.02. gegen 11:50 Uhr stellte sie einen Schaden am rechten hinteren Radlauf fest. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1500 Euro. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell