POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Pirmasens (ots)
Der Unfallverursacher befuhr die Zweibrücker Straße in Fahrtrichtung Schlossstraße und wollte nach links in die Rodalber Straße abbiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs und es kam zum Frontalzusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf circa 35.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ebenso wurden beide Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. |sch
