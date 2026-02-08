Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Störung Fehrbachtunnel

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026 kam es gegen 16 Uhr zu einer Störung an der Ampelanlage am Fehrbachtunnel. Im Zuge der Störung zeigte die Ampelanlage Rotlicht und es kam innerhalb weniger Minuten zu einem langen Rückstau. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bis zur Störungsbeseitigung der Verkehr geregelt. Was zu der Störung geführt hat konnte nicht ermittelt werden. Im Rahmen der Störung kam es im Bereich der Zu-/Abfahrt Fehrbacher Wassserturm zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte.

