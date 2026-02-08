PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Hermersberg (ots)

Am heutigen Tag (08.02.2026) wurde um kurz vor 11 Uhr Uhr ein Brand in der Friedhofstraße in Hermersberg gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein freistehendes Einfamilienhaus in Vollbrand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen, die Feuerwehr leitete umgehend umfangreiche Löscharbeiten ein. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden im Gebäude zwei tote Personen aufgefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich mutmaßlich um die Hausbewohner im Alter von 77 und 72 Jahren. Die Identität der Toten steht bislang nicht zweifelsfrei fest. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen zur Klärung der Umstände dauern an. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden nachberichten. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

