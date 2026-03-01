Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand von Strohballen

Lippetal (ots)

Bei einem Brand von rund 60 Strohballen auf einem Feld östlich der Alten Beckumer Straße in Lippetal-Lippborg, den ein Zeuge am 01.03.2026 um 02:05 Uhr bemerkt hatte, geht die Polizei aktuell von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu melden. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell