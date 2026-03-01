Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots)

Während der Anwesenheit der Bewohner kam es in der Nacht von Freitag, 27.02.2026, auf Samstag, 28.02.2026, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Lämmerbach in Lippstadt-Hörste. Unbemerkt von den Bewohnern brachen unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und betraten unbemerkt die Räumlichkeiten. Nach einer ersten Durchsicht der Bewohner fehlen technische Geräte und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht im Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02921/91000 in Verbindung zu setzen. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell