Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw gegen Kleinkraftrad

Anröchte (ots)

Schwer verletzt wurde am Samstagabend um 20:35 Uhr ein 18-Jähriger aus Anröchte, als er mit einem unbeleuchteten Kleinkraftrad von Anröchte in Richtung Robringhausen unterwegs war und im Kreuzungsbereich der Straßen Annenborn und Robringhauser Straße von einer 19-jährigen Pkw-Führerin aus Warstein bei herrschender Dunkelheit übersehen wurde. Die 19-Jährige, die von Klieve in Richtung Waltringhausen unterwegs war, hatte laut Zeugenaussagen an der beschilderten Kreuzung zunächst verkehrsgerecht angehalten, um anschließend die Fahrt geradeaus fortzusetzen. Hierbei übersah sie das zu diesem Zeitpunkt unbeleuchtet den Kreuzungsbereich passierende Kleinkraftrad und es kam zum Zusammenstoß. Der schwer verletzte Kleinkraftradfahrer, der nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs verfügte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrtaugliche Kleinkraftrad wurde von der Polizei sichergestellt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Schadenshöhe von 10.000,- Euro. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

