Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Rüthen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache konnte ein Pkw-Fahrer aus Richtung Rüthen kommend auf der Bahnhofstraße in Höhe Rösingstraße1 in Rüthen dem Kurvenverlauf nicht mehr folgen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er den Grünstreifen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Die Planke riss hierbei aus der Verankerung und wurde stark beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es handelt sich bei dem Unfallfahrzeug nach aktuellem Ermittlungsstand um einen silberfarbenen VW Golf 7, der im Frontbereich stark beschädigt sein muss. Die Unfallzeit kann auf folgenden Zeitraum Sonntag, 15.02.2026 bis Dienstag, 17.02.2026 gegen 15:10 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. Hinweis für die Medienvertreter: das angehängte Foto darf zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden. Das Foto bildet die Unfallörtlichkeit ab.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

