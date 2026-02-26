POL-SO: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Kriminalitätszahlen 2025 im Kreis Soest
Kreis Soest (ots)
Die Kreispolizeibehörde Soest lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Kriminalitätszahlen für das Jahr 2025 im Kreis Soest ein.
Im Rahmen der Veranstaltung werden die Entwicklungen der Polizeilichen Kriminalstatistik erläutert, Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit dargestellt sowie Trends und besondere Herausforderungen des vergangenen Jahres eingeordnet. Zudem besteht Gelegenheit für Fragen und Hintergrundgespräche.
Termin: Montag, 2. März 2026, 13:00 Uhr
Ort: Kreishaus Soest
Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich vorab über die bekannten Erreichbarkeiten anzumelden.
Die Kreispolizeibehörde Soest freut sich auf Ihre Teilnahme.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
