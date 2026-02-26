PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Kriminalitätszahlen 2025 im Kreis Soest

Kreis Soest (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Kriminalitätszahlen für das Jahr 2025 im Kreis Soest ein.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Entwicklungen der Polizeilichen Kriminalstatistik erläutert, Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit dargestellt sowie Trends und besondere Herausforderungen des vergangenen Jahres eingeordnet. Zudem besteht Gelegenheit für Fragen und Hintergrundgespräche.

Termin: Montag, 2. März 2026, 13:00 Uhr

Ort: Kreishaus Soest

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich vorab über die bekannten Erreichbarkeiten anzumelden.

Die Kreispolizeibehörde Soest freut sich auf Ihre Teilnahme.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

