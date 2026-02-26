POL-SO: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt
Erwitte (ots)
Ein 65-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag (25. Februar) bei einem Verkehrsunfall bei Erwitte-Weckinghausen schwer verletzt.
Der Lippstädter fuhr gegen 15:25 Uhr mit seiner Harley-Davidson auf dem Kirchweg in Fahrtrichtung Weckinghausen. Nachdem er dort ein Auto überholt hatte, verlor er beim Einscheren aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.
Dabei erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell