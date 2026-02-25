Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Baustelle am Windpark Soest-Ampen

Soest (ots)

Die Baustelle des Windparks am Epsingser Weg in Soest wurde in der Zeit von Dienstag, 24.02., auf Mittwoch, 25.02. (15:00 Uhr bis 07:45 Uhr) Tatort eines Diebstahls. Der oder die Täter montierten dort die Hydraulikkupplung eines abgestellten Minibaggers ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell