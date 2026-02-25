PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Baustelle am Windpark Soest-Ampen

Soest (ots)

Die Baustelle des Windparks am Epsingser Weg in Soest wurde in der Zeit von Dienstag, 24.02., auf Mittwoch, 25.02. (15:00 Uhr bis 07:45 Uhr) Tatort eines Diebstahls. Der oder die Täter montierten dort die Hydraulikkupplung eines abgestellten Minibaggers ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren