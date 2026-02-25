Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitskontrolle in Lippstadt - Mehrere Verstöße festgestellt, zwei Fälle ohne Fahrerlaubnis

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, den 24. Februar 2026, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Hörster Straße in Lippstadt durch. Ziel der Maßnahme war die Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr - der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon konnten zwölf Verstöße mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden, in acht Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. In einem besonders hervorzuhebenden Sachverhalt wurde ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer im Zuge einer anlassbezogenen Kontrolle angehalten. Grund hierfür war eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h nach Abzug der Toleranz.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer seit 20 Jahren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Seinerzeit habe er den Führerschein abgeben müssen und diesen nicht neu erworben. Auch seine Ehefrau, die neben ihm im Fahrzeug saß, erhält eine Anzeige als Halterin des Fahrzeuges. Der 68-jährige ist in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte aufgefallen.

Die Weiterfahrt der betroffenen Personen wurde untersagt.

Die Polizei kündigt an, auch künftig Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfallrisiken zu reduzieren.

