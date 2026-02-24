PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Porsche entzieht sich Kontrolle - Flucht endet in Unfällen

  • Bild-Infos
  • Download

Erwitte (ots)

Seine Flucht vor der Polizei endete am Montagnachmittag für einen 27-jährigen Porsche-Fahrer in mehreren Unfällen.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 14 Uhr auf der Stirper Straße in Lippstadt ein Porsche 911 Carrera auf, an dem kein Frontkennzeichen angebracht war. Die Beamten wendeten den Streifenwagen daraufhin und folgten dem Fahrzeug in Fahrtrichtung Erwitte-Stirpe.

Im Bereich des Ortseingangs gaben die Beamten dem Fahrer des Porsche Anhaltesignale, denen er an einer Bushaltestelle an der Einmündung zur Ringstraße nachkam. Doch als die Beamten ausstiegen und sich dem Fahrzeug näherten, fuhr der Porsche mit hoher Geschwindigkeit davon. Im Verlauf der Haupstraße / Kliever Straße überholte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos, bevor der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über den Porsche verlor, der daraufhin auf einem angrenzenden Feld landete.

Der Fahrer fuhr über das Feld zurück auf die Kliever Straße und setzte seine Fahrt in Richtung B1 fort. Im Bereich der Kreuzung fuhr der Porsche an mehreren Fahrzeugen, die an der roten Ampel warteten, vorbei. Dabei kollidierte er mit einem hellen Transporter, bevor er auf die B1 in Fahrtrichtung Soest abbog. Als der Fahrer erneut stark beschleunigte, drehte der Porsche sich und blieb im Bereich einer Hauseinfahrt stehen.

Die Beamten stellten den Streifenwagen daraufhin vor das Fahrzeug, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Weil der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Erwitte, nicht freiwillig ausstieg, mussten die Beamten ihn aus dem Fahrzeug herausholen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

Weil sich vor Ort Hinweise ergaben, dass der 27-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Handy, sein Führerschein sowie der Porsche wurden sichergestellt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm die Spurensicherung. Den Erwitter, der leichte Verletzungen erlitt, erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei konnte den Fahrer des beschädigten hellen Transporters mit SO-Kennzeichen im Anschluss nicht mehr vor Ort antreffen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

