Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kabel aus Lagerhalle gestohlen

Warstein-Belecke (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus einer Lagerhalle in Warstein-Belecke Kabel im Wert von 30.000 EUR. Über eine eingeschlagene Scheibe verschafften sich der oder die Diebe in der Zeit von Freitag (20.02.,12:15 Uhr) bis Samstag (21.02.,05:45 Uhr) Zutritt zu einem Objekt im Gewerbegebiet im Wiebusch. Dort räumten sie diverse Regale mit Kisten voller Kabel leer und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

