Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Audi Q7 gestohlen

Werl (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (25. Februar) in Werl einen grauen Audi Q7 gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SO-D 2310 war an der Straße "An den sieben Quellen" geparkt. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich gegen 2:30 Uhr zwei Personen über das "Keyless-Go"-System Zugang zum Fahrzeug und fuhren davon.

Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell