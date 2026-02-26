Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter verletzt sich bei Kellereinbruch

Soest (ots)

Bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Dienstag, 24.02.2026 19:45 Uhr auf Mittwoch, 25.02.2026 gegen 07:55 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus am Maastrichter Weg in Soest. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Kellerfensters ein und gelangten so in den Keller des Hauses. Hierbei verletzte sich der Täter, sodass an den anschließend durchsuchten Kellerräumen Blutspuren festgestellt werden konnten. Ob etwas entwendet wurde steht aktuell noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

