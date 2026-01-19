Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Feuerwehr bekämpft Kellerbrand in Neunkircher Innenstadt

Bild-Infos

Download

Neunkirchen (ots)

Im Keller eines Wohnhauses in der Wellesweilerstraße in der Neunkircher Innenstadt brach am Montagabend, 19. Januar ein Feuer aus. Nachdem Anwohner bereits erste Löschversuche unternommen hatten, konnte die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen den Brand mit Erfolg bekämpfen. Die 17 Hausbewohner blieben unverletzt. Parallel zum Einsatz in der Innenstadt musste die Neunkircher Wehr auch zu einem Kaminbrand in Wiebelskirchen, danach noch zur Unterstützung einer Reanimation ausrücken.

Rauch drang am Montagabend aus dem Kellerfenster eines Mehrparteienhauses in der Wellesweilerstraße, dahinter waren lodernde Flammen zu erkennen. Über den Notruf 112 alarmierten Anwohner nicht nur die Feuerwehr, sondern schritten kurzentschlossen selbst zur Tat. Mit Eimern schütteten sie von außen Wasser durch das Kellerfenster in den brennenden Kellerraum. Der unkonventionelle Löschangriff der Bewohner zeigte durchaus Erfolg. Als kurz nach dem Alarm die Löschbezirke Neunkirchen-Innenstadt und Wellesweiler mit ihren Einsatzfahrzeugen vor Ort eintrafen konnten sie nahtlos an den Löschangriff der Bewohner anknüpfen. Doch während die Bewohner von außen gelöscht hatten, gingen Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ausgerüstet in den Keller selbst zur Brandbekämpfung vor. Weil alle Hausbewohner - insgesamt 17 an der Zahl - das Haus bereits verlassen hatten, konnten sich die Feuerwehrangehörigen voll und ganz auf das Löschen des Brandes konzentrieren. Nach einer knappen halben Stunde konnte die Feuerwehr schon "Feuer aus" vermelden.

Während des Einsatzes in der Wellesweilerstraße ging noch eine weitere Brandmeldung für die Neunkircher Wehr ein. In der Pflugstraße im Stadtteil Wiebelskirchen wurde um 21:10 Uhr ein Kaminbrand gemeldet. Die Angehörigen des Löschbezirkes Wiebelskirchen konnten dort aber - unterstützt durch die Drehleiter aus der Innenstadt - keinen Brand feststellen und den Einsatz schnell beenden.

Ein drittes Mal für den Abend waren die Feuerwehrleute des Löschbezirkes Neunkirchen-Innenstadt kurz nach Einsatzende in der Wellesweilerstraße im nahen Umfeld ihrer Wache gefordert. In Erster Hilfe geschulte Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei einer Reanimation.

Die letzten Neunkircher Feuerwehrleute rückten am Montagabend gegen 22:30 Uhr wieder ein. Insbesondere während ihres Einsatzes in der Wellesweilerstraße kam es zeitweilig wegen der Sperrung der Straße zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Noch während des Feuerwehreinsatzes in der Wellesweilerstraße leitete die Polizei Ermittlungen zur Brandursache in dem Keller ein.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell