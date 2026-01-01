Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Arbeitsreiche Silvesternacht für die Feuerwehren im Landkreis Neunkirchen

Landkreis Neunkirchen (ots)

Eine arbeitsreiche Silvesternacht liegt hinter den Feuerwehren im Landkreis Neunkirchen. Zwischen dem späten Abend des 31. Dezember 2025 und den frühen Morgenstunden des Neujahrstages rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu mehr als zehn Einsätzen aus. Der Schwerpunkt lag auf Bränden von Hecken, Mülltonnen und Containern, teilweise in unmittelbarer Nähe zu Wohngebäuden.

Der erste Einsatz im neuen Jahr ereignete sich bereits kurz nach Mitternacht in Schiffweiler, wo ein Brand im Bereich von Hecken und Gebüsch gemeldet wurde. Im weiteren Verlauf der Nacht folgten Einsätze unter anderem in Neunkirchen, Ottweiler, Merchweiler, Eppelborn sowie erneut in Schiffweiler.

In mehreren Fällen bestand die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf Wohnhäuser oder Fahrzeuge. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte eine Ausbreitung jedoch verhindert und größerer Sachschaden vermieden werden.

Positiv hervorzuheben ist, dass bei allen Einsätzen keine Personen verletzt wurden.

"Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Einsatzkräften, die ihre Familienfeiern unterbrochen haben, um für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.", so Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack.

Gegen 4 Uhr am Neujahrsmorgen konnten sich die letzten Einsatzkräfte einrücken.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell