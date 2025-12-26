Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Keine Stille Nacht - Vier Feuerwehreinsätze in Neunkirchen über Weihnachten

Neunkirchen (ots)

Während den Feuerwehrleuten in Neunkirchen ein ruhiger und einsatzfreier Heiligabend vergönnt war, mussten sie an den beiden Weihnachtstagen zu mehreren Einsätzen ausrücken. Vier Mal war die Feuerwehr Neunkirchen ab dem späten Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages, 25. Dezember im Einsatz: Drei Mal lösten automatische Brandmeldeanlagen aus, einmal musste ein umgestürzter Baum von einer Straße entfernt werden.

Nach dem Heiligabend blieb auch der erste Weihnachtsfeiertag für die Neunkircher Wehr zunächst still. Die Ruhe durchbrach erst am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Brandmeldeanlage einer Klinik im Stadtteil Kohlhof. Einsatzkräfte aus den Löschbezirken Furpach und Ludwigsthal, Wellesweiler und Neunkirchen-Innenstadt sowie die Hauptamtlichen Kräfte rückten aus und gingen der automatisierten Brandmeldung nach. Schnell konnten die Feuerwehrleute Entwarnung geben: Fehlalarm. So schnell wie die Einsatzkräfte ausgerückt waren, konnte der Einsatz auch wieder beendet werden.

Etwas mehr zu tun hatten die Angehörigen des Löschbezirkes Neunkirchen-Innenstadt, die keine zwei Stunden später zu einem umgestürzten Baum in die Redener Straße in Sinnerthal gerufen wurden. Mit der Seilwinde ihres Rüstwagens mussten die Feuerwehrleute einen Baum beiseite ziehen, um eine Durchfahrt wieder frei zu machen. Zu weiteren Sturmeinsätzen kam es in der Kreisstadt Neunkirchen trotz teilweise kräftiger Windböen über Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag nicht.

Am späten Donnerstagabend und in den Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages mussten die Neunkircher Feuerwehrleute noch zu zwei weiteren Alarmen von Brandmeldeanlagen ausrücken. Um 22:50 Uhr unterstützte der Löschbezirk Münchwies die Feuerwehr der Nachbarstadt Bexbach bei einem Brandmelderalarm in Frankenholz. Auch dieser Alarm entpuppte sich als Fehlalarm. Mit dem gleichen Ergebnis endete auch der dritte weihnachtliche Brandmelderalarm, zu dem die Neunkircher Wehr um 7 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Krankenhaus in der Neunkircher Innenstadt gerufen wurde. Keine halbe Stunde nach Alarm konnten die Feuerwehrleute aus den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wellesweiler wieder einrücken.

Von größeren und auch weiteren Einsätzen blieb die Feuerwehr Neunkirchen bis in die Mittagsstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages verschont.

