Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kleinkind läuft gegen Pkw

Ense (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, um 14:55 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst nach Ense-Bremen gerufen, nachdem ein 3-jähriger Junge auf der Werler Straße gegen einen fahrenden Pkw gelaufen war. Der Junge war zuvor mit seiner Mutter in einem Imbiss an der Werler Straße, entwischte in einem kurzen unbeobachteten Moment und rannte über den angrenzenden Gehweg auf die Werler Straße, wo er, zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise, nicht vor ein Fahrzeug geriet, sondern gegen die Fahrertür des Pkws eines 32-jährigen Warsteiners lief. Der Junge zog sich bei dem Zusammenstoß eine leichte Prellung zu und wurde zur Sicherheit in einem Krankenhaus einer ambulanten Untersuchung unterzogen. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

