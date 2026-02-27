PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kette geraubt - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Eine 65-Jährige Frau wurde am Dienstag, 10.02.2026 gegen 13:00 Uhr Opfer eines Straßenraubes. Die Geschädigte befand sich mit ihrem Fahrrad auf der Straße Vor dem Schonekindtor 7, vor dem dortigen Kiosk, als ein Auto vor ihr anhielt und die Beifahrerin durch das geöffnete Fenster nach dem Weg zum Marienkrankenhaus fragte. Im Zuge des kurzen Gesprächs ergriff die Täterin dann unmittelbar die Halskette der Geschädigten und entriss ihr diese gewaltsam. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Pkw in Richtung Stadtwerke Soest. Die Geschädigte kann die Täter wie folgt beschreiben:

Fahrer

   - männlich
   - ca. 50 Jahre alt

Beifahrerin

   - weiblich
   - ca. 40-50 Jahre alt
   - schwarzes Kopftuch über einem weißem Kopftuch
   - goldene Armreife am Unterarm, vermutlich rechts
   - golden Zähne
   - "schlechtes" Deutsch

Trotz erster Ermittlungsansätze konnte die Polizei bisher keine Tatverdächtigen ermitteln. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Carina Hermes
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

