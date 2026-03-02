PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Simson

Schnepfenthal-Rödichen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 17 Jahre alter Simson-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 13.00 Uhr die Reinhardsbrunner Straße aus Richtung Waltershausen und wollte in die Poststraße abbiegen. Der dahinterfahrende 81-jährige Hyundai-Fahrer wollte den Simson-Fahrer während dessen Abbiegevorgang überholen, wobei es zur Kollision kam. Der 17-Jährige und sein 9-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Simson war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem lief Öl aus, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

