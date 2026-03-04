Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 28-Jähriger lässt Skoda am Unfallort zurück

Ludwigsburg (ots)

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen (04.03.2206), als er kurz nach 07.00 Uhr bei Unterriexingen die Landesstraße 1141 bzw. die Großsachsenheimer Straße entlangfuhr und im Grünstreifen nahe der Enz einen verunfallten Skoda feststellte. Personen waren jedoch keine vor Ort. Der Zeuge alarmierte hierauf die Polizei. Während Einsatzkräfte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz sich das Auto genauer ansahen, ließ die Feuerwehr ein Boot zu Wasser, um die Enz nach Personen abzusuchen. Letztlich fand die Polizei einen Geldbeutel im Fahrzeug und kam so auf die Spur eines 28 Jahre alten Mannes. Dieser dürfte in der vergangenen Nacht die L 1141 aus Richtung Großsachsenheim kommend entlanggefahren sein. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und da er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte, überfuhr er die aus Unterriexingen kommende Großsachsenheimer Straße, fuhr die angrenzende Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Anschließend dürfte er zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Ein Atemalkoholtest am Mittwochmorgen ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Aufgrund dessen musste sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell