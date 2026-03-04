PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 28-Jähriger lässt Skoda am Unfallort zurück

Ludwigsburg (ots)

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen (04.03.2206), als er kurz nach 07.00 Uhr bei Unterriexingen die Landesstraße 1141 bzw. die Großsachsenheimer Straße entlangfuhr und im Grünstreifen nahe der Enz einen verunfallten Skoda feststellte. Personen waren jedoch keine vor Ort. Der Zeuge alarmierte hierauf die Polizei. Während Einsatzkräfte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz sich das Auto genauer ansahen, ließ die Feuerwehr ein Boot zu Wasser, um die Enz nach Personen abzusuchen. Letztlich fand die Polizei einen Geldbeutel im Fahrzeug und kam so auf die Spur eines 28 Jahre alten Mannes. Dieser dürfte in der vergangenen Nacht die L 1141 aus Richtung Großsachsenheim kommend entlanggefahren sein. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und da er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben dürfte, überfuhr er die aus Unterriexingen kommende Großsachsenheimer Straße, fuhr die angrenzende Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Anschließend dürfte er zu Fuß die Flucht ergriffen haben. Ein Atemalkoholtest am Mittwochmorgen ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Aufgrund dessen musste sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 14:14

    POL-LB: BAB 81/Engelbergtunnel: 5. Meldung zu Brand in Engelbergtunnel und Zeugenaufruf

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem die Oströhre des Engelbergtunnels heute Morgen frei gegeben werden konnte, fließt der Verkehr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn wieder durch den Tunnel. Die Weströhre in Fahrtrichtung Singen bleibt weiterhin gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr brachte die Sperrung teilweise erhebliche Behinderungen mit sich. Der Verkehr auf ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:12

    POL-LB: Böblingen: Brand auf dem Gelände eines Betriebes fordert siebenstelligen Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen (04.03.2026) kurz nach 08.00 Uhr steuerten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei einen Lackier- und Karosseriebetrieb in der Junkersstraße in Böblingen an, nachdem es dort in einer Halle zu einem Brand gekommen war. Vermutlich gerieten während Schweißarbeiten in einer Lackierkabine Funken in die Abzugsanlage und entzündeten ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:22

    POL-LB: Böblingen: 60.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

    Ludwigsburg (ots) - Zwei verletzte Personen, drei beteiligte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (03.03.2026), gegen 18:00 Uhr in der Panzerstraße in Böblingen ereignete. Ein 20 Jahre alter Mercedes-E-Klasse-Lenker bog von der Bunsenstraße kommend nach rechts in die Panzerstraße ab. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren