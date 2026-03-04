Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Stoppschild missachtet

Appenweier (ots)

Die mutmaßliche Missachtung eines Stoppschildes hat am Dienstagnachmittag auf der B28 zwischen Nesselried und Nussbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und zu einem Sachschaden von rund 20.000 Euro geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 79-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 15:45 Uhr nach links auf die B28 in Richtung Oberkirch abbiegen, missachtete dabei das Stoppschild und übersah ein auf der B28 fahrendes Auto. Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge. Diese waren nicht mehr fahrbereit und es entstand jeweils ein Totalschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

