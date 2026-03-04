PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Stoppschild missachtet

Appenweier (ots)

Die mutmaßliche Missachtung eines Stoppschildes hat am Dienstagnachmittag auf der B28 zwischen Nesselried und Nussbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und zu einem Sachschaden von rund 20.000 Euro geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 79-jährige Fahrzeuglenkerin gegen 15:45 Uhr nach links auf die B28 in Richtung Oberkirch abbiegen, missachtete dabei das Stoppschild und übersah ein auf der B28 fahrendes Auto. Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge. Diese waren nicht mehr fahrbereit und es entstand jeweils ein Totalschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211260
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:19

    POL-OG: Appenweier, B28 - Auto in Brand geraten

    Appenweier (ots) - Weshalb in der Nacht auf Mittwoch ein auf einem Pendlerparkplatz an der B28 abgestellter Porsche in Brand geraten ist, muss noch untersucht werden. Fest steht, dass das hochwertige Fahrzeug gegen 1:30 Uhr in Flammen stand und komplett ausbrannte. Personen wurden keine verletzt, der Sachschaden ist mit rund 140.000 Euro jedoch beträchtlich. Um der Brandursache nachzugehen wurde der Wagen sichergestellt. ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:59

    POL-OG: Baden-Baden - Erfolgreiche Ermittlungen nach Raubdelikt

    Baden-Baden (ots) - Nach einer offenbar versuchten schweren räuberischen Erpressung am 18. Februar, gelang es Ermittlern des Kriminalkommissariats Rastatt zusammen mit Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Am Tattag beabsichtigte gegen 19:25 Uhr ein Angestellter die Tageseinnahmen aus einem Betrieb in einer Bank in der Ooser Bahnhofstraße einzahlen, als der zunächst ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:47

    POL-OG: Offenburg - Parfumdiebe verfolgt, Polizei bittet um Hinweise

    Offenburg (ots) - Nach einem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Montagabend in einem Kaufhaus am Lindenplatz haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Laut den Schilderungen eines Ladendetektivs habe er gegen 18 Uhr zwei Männer beim Diebstahl von Parfum beobachtet und die beiden beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren