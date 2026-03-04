PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Auto in Brand geraten

Appenweier (ots)

Weshalb in der Nacht auf Mittwoch ein auf einem Pendlerparkplatz an der B28 abgestellter Porsche in Brand geraten ist, muss noch untersucht werden. Fest steht, dass das hochwertige Fahrzeug gegen 1:30 Uhr in Flammen stand und komplett ausbrannte. Personen wurden keine verletzt, der Sachschaden ist mit rund 140.000 Euro jedoch beträchtlich. Um der Brandursache nachzugehen wurde der Wagen sichergestellt. Kriminaltechniker sollen das Brandgeschehen nun aufhellen. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211260
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

