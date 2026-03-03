Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Parfumdiebe verfolgt, Polizei bittet um Hinweise

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Montagabend in einem Kaufhaus am Lindenplatz haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Laut den Schilderungen eines Ladendetektivs habe er gegen 18 Uhr zwei Männer beim Diebstahl von Parfum beobachtet und die beiden beim Verlassen des Geschäfts über den Lindenplatz bis in die Lange Straße verfolgt. Dort sei es ihm gelungen, einen der Verdächtigen zu ergreifen, wobei es hierbei zu einem Gerangel und Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Währenddessen seien zwei andere Personen aufgetaucht, hätten sich mit dem Festgehaltenen solidarisiert und den Ladendetektiv mit einem Messer bedroht. Der sich in Unterzahl befindliche und leicht verletzte Detektiv habe sich im Anschluss zurückgezogen und die Polizei verständigt. Beobachter des Vorfalls oder Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an den Kriminaldauerdienst erbeten.

