PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Parfumdiebe verfolgt, Polizei bittet um Hinweise

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlich räuberischen Diebstahl am Montagabend in einem Kaufhaus am Lindenplatz haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Laut den Schilderungen eines Ladendetektivs habe er gegen 18 Uhr zwei Männer beim Diebstahl von Parfum beobachtet und die beiden beim Verlassen des Geschäfts über den Lindenplatz bis in die Lange Straße verfolgt. Dort sei es ihm gelungen, einen der Verdächtigen zu ergreifen, wobei es hierbei zu einem Gerangel und Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Währenddessen seien zwei andere Personen aufgetaucht, hätten sich mit dem Festgehaltenen solidarisiert und den Ladendetektiv mit einem Messer bedroht. Der sich in Unterzahl befindliche und leicht verletzte Detektiv habe sich im Anschluss zurückgezogen und die Polizei verständigt. Beobachter des Vorfalls oder Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an den Kriminaldauerdienst erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:48

    POL-OG: Offenburg - Vorläufige Festnahme

    Offenburg (ots) - Aufgefallen war einer Polizeistreife vom Revier in Offenburg am heutigen Dienstagmittag ein ihnen aufgrund vergangener Einsätze bekannter Audi-Fahrer, der ihnen auf der Platanenallee entgegenkam. Der Polizeiwagen wendete kurzerhand, schaltete das Blaulicht ein und folgte dem Fahrzeug. Als der polizeibekannte Fahrer den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er den Wagen, fuhr zunächst mit überhöhter ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:08

    POL-OG: Muggensturm - Tageseinnahmen erbeutet, gibt es Zeugen?

    Muggensturm (ots) - Die Mitarbeiterin einer Tankstelle ist am heutigen Dienstagmorgen in der Karlsruher Straße von zwei bislang unbekannten Personen überfallen worden. Laut ihren Schilderungen ist die Frau gegen 8:15 Uhr zur Einzahlung von Tageseinnahmen auf dem Weg zu einem Bankinstitut von einem dunkel bekleideten und teils maskierten Mann angesprochen worden. Der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:48

    POL-OG: Hornberg, Reichenbach - Zeugenaufruf wegen Fahrerflucht auf Wanderparkplatz

    Hornberg, Reichenbach (ots) - Auf dem Wanderparkplatz Fohrenbühl hat ein bislang Unbekannter einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr war ein grauer VW T-Cross mit österreichischer Zulassung auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren