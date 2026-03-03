Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg, Reichenbach - Zeugenaufruf wegen Fahrerflucht auf Wanderparkplatz

Hornberg, Reichenbach (ots)

Auf dem Wanderparkplatz Fohrenbühl hat ein bislang Unbekannter einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr war ein grauer VW T-Cross mit österreichischer Zulassung auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum kollidierte der Gesuchte mit dem geparkten VW und hinterließ im Bereich des Frontstoßfängers einen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Die Beschädigungen deuten darauf hin, dass die Kollision von einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung verursacht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sollen sich unter der Rufnummer 07832 97592-0 melden.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell