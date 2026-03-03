PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Gezündelt

Sasbachwalden (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Wälder in der Bergstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten beim Eintreffen an der Örtlichkeit einen Flächenbrand sowie eine brennende Holzhütte feststellen. Etwa 1500 Quadratmeter Waldboden aus überwiegend trockenem Laub sowie die in Vollbrand stehende Hütte konnten schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Offenbar hatten zwei Kinder im Wald ein Laubblatt angezündet und dieses anschließend noch brennend auf den Waldboden geworfen. Dort soll sich das Feuer schnell ausgebreitet haben. Als die Jungs anschließend den Sachverhalt ihren Eltern berichteten, begaben sich alle zum Polizeirevier um den Vorfall zu melden. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Erkenntnisse vor.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

