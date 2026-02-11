Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger scheitern mit gefälschtem Rezept

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Frau versuchte am Montag, 09.02.2026, ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke einzulösen, doch die Mitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch.

Bereits am Freitag, 06.02.2.206, 16:00 Uhr, meldete sich ein Mann telefonisch bei der Apotheke an der Straße Auf dem Langen Kampe und bestellte ein teures Medikament. Das Rezept würde er bei der Abholung vorzeigen.

Erst drei Tage später, am 09.02.2026, gegen 18:30 Uhr, erschien eine Frau, um das Medikament für den Herrn entgegenzunehmen. Auf dem Rezept stand der Name, mit dem sich der Mann am Telefon vorgestellt hatte. Jedoch erkannte die Apothekerin, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelte.

Sie verweigerte die Herausgabe der Tabletten und kopierte das Rezept. Nachdem die Frau gegangen, war erkundigte sich die Apothekerin bei der Fachärztin, die das Rezept ausgestellt haben soll, ob der Mann ihr Patient sei. Der Name befand sich jedoch nicht im System.

Polizisten fanden außerdem heraus, dass Name und Adresse nicht zusammenpassten.

Der Apotheke ist kein Schaden entstanden.

Die gesuchte Frau war zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Sie hatte dunkel blond gefärbte Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu der Betrügerin nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell