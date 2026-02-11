PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger scheitern mit gefälschtem Rezept

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Frau versuchte am Montag, 09.02.2026, ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke einzulösen, doch die Mitarbeiterin erkannte den Betrugsversuch.

Bereits am Freitag, 06.02.2.206, 16:00 Uhr, meldete sich ein Mann telefonisch bei der Apotheke an der Straße Auf dem Langen Kampe und bestellte ein teures Medikament. Das Rezept würde er bei der Abholung vorzeigen.

Erst drei Tage später, am 09.02.2026, gegen 18:30 Uhr, erschien eine Frau, um das Medikament für den Herrn entgegenzunehmen. Auf dem Rezept stand der Name, mit dem sich der Mann am Telefon vorgestellt hatte. Jedoch erkannte die Apothekerin, dass es sich bei dem Rezept um eine Fälschung handelte.

Sie verweigerte die Herausgabe der Tabletten und kopierte das Rezept. Nachdem die Frau gegangen, war erkundigte sich die Apothekerin bei der Fachärztin, die das Rezept ausgestellt haben soll, ob der Mann ihr Patient sei. Der Name befand sich jedoch nicht im System.

Polizisten fanden außerdem heraus, dass Name und Adresse nicht zusammenpassten.

Der Apotheke ist kein Schaden entstanden.

Die gesuchte Frau war zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Sie hatte dunkel blond gefärbte Haare und ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu der Betrügerin nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 15:15

    POL-BI: Dieb bestiehlt gutgläubigen Senior

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Unter einem Vorwand gelangte ein unbekannter Täter am Mittwoch, 21.01.2026, in die Wohnung eines Bielefelders. Der Täter entwendete Schmuck und eine Kamera. Nach dem aktuellen Kenntnisstand klingelte der Dieb gegen 13:45 Uhr am Haus am Meyer-zu-Eissen-Weg. Er teilte mit, dass er auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für seine Tochter sei. Daher sei er interessiert ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:10

    POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 07. Kalenderwoche

    Bielefeld (ots) - SR/Bielefeld - Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche. Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 10.02.2026 – 13:09

    POL-BI: Auto an A 2 zurückgelassen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - BAB 2 - Bad Oeynhausen - Am Montag, 09.02.2026, meldeten Autofahrer am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen einen, mit Warnblinklicht, abgestellten Renault Scenic aus Münster. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer wegen des leeren Tanks zu einer Tankstelle unterwegs war. Gegen 21:35 Uhr trafen die Autobahnpolizisten den Renault in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren