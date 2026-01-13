Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Rückblick auf das Einsatzjahr 2025, organisatorische Entwicklungen und Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Eicklingen

Am 09. Januar 2025 fand im Feuerwehrhaus Eicklingen die jährliche Hauptversammlung der Ortsfeuerwehr statt. Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke konnte an diesem Abend neben den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr zahlreiche Gäste begrüßen. Unter ihnen befanden sich der Samtgemeindebürgermeister Frank Böse, der stellvertretende Gemeindebrandmeister Nickolas Haines, der Bürgermeister der Gemeinde Eicklingen Jörn Schepelmann MdL sowie dessen Stellvertreter Holger Wirbals, der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Eicklingen Volker Uhlemann, der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sandlingen Timo Oberste-Lehn sowie einige fördernde Mitglieder und weitere Gäste.

Zu Beginn der Versammlung wurde in einer Schweigeminute der seit der vergangenen Hauptversammlung verstorbenen Mitglieder gedacht. Anschließend berichtete Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke über die aktuelle Personalsituation sowie die Aktivitäten des Jahres 2025. Dabei ging er insbesondere auf die insgesamt 36 abgearbeiteten Einsätze ein, darunter auch der Großbrand an der Braunschweiger Straße im November.

Es folgten die Berichte der Gruppenführer und weiteren Funktionsträger. Im Anschluss ergriff der stellvertretende Gemeindebrandmeister Nickolas Haines das Wort und informierte über weiterhin stabile Mitgliederzahlen, vollzogene Personaländerungen sowie die Umstellung auf Überdrucktechnik. Darüber hinaus ging er auf den Feuerwehrbedarfsplan und die Errichtung neuer Feuerlöschbrunnen in der Samtgemeinde Flotwedel ein.

Nach seinem Bericht sowie dem Beitrag des Fördervereins folgte ein kurzer Rückblick des Samtgemeindebürgermeisters Frank Böse. Er zeigte sich erfreut über die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen und bedankte sich für die geleistete Arbeit.

Im Bericht des Fördervereins stellte Volker Uhlemann sowohl aktuell umzusetzende als auch künftig geplante Vorhaben vor und bedankte sich für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auch Ehrungen standen erneut auf der Tagesordnung. Patrick Schepelmann wurde für seine 25-jährige Dienstzeit mit dem Niedersächsischen Feuerwehr Ehrenzeichen ausgezeichnet. Für jeweils 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten Henning Markgraf und Jens Knupper das Niedersächsische Feuerwehr Ehrenzeichen. Mit den Auszeichnungen wurde das langjährige Engagement und die kontinuierliche Mitarbeit der Geehrten in der Ortsfeuerwehr gewürdigt.

