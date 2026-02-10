PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto an A 2 zurückgelassen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - BAB 2 - Bad Oeynhausen - Am Montag, 09.02.2026, meldeten Autofahrer am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen einen, mit Warnblinklicht, abgestellten Renault Scenic aus Münster. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer wegen des leeren Tanks zu einer Tankstelle unterwegs war.

Gegen 21:35 Uhr trafen die Autobahnpolizisten den Renault in Fahrtrichtung Hannover. Er stand am Beginn der Abfahrt zur B 514 in Richtung Vlotho. Das Fahrzeug war unverschlossen und aufgrund einer schwachen Autobatterie leuchtete das Warnblinklicht nur schwach. Trotz des aufgestellten Warndreiecks war der dunkle Pkw nur schwer erkennbar und stellte eine Gefahr dar.

Die Beamten fanden heraus, dass seit Mai 2025 kein Versicherungsschutz mehr für das Auto bestand und informierten zur Sicherstellung einen Abschleppdienst. Der Besitzer des Renault war laut einer Datenrecherche bereits mehrfach fahrend ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt worden.

Den 48-jährigen Renault-Fahrer aus Münster erreichten die Polizisten am Mobiltelefon. Er gab spontan an, gefahren zu sein und Benzin kaufen zu wollen. Seinen genauen Standort wollte er nicht preisgeben und beendete das Telefonat.

Bei der Suche im Umfeld von nahegelegenen Tankstellen, an der sich Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke beteiligten, konnte der gesuchte 48-Jährige nicht entdeckt werden. Die Autobahnpolizisten stellten neben dem Pkw die Kennzeichen und den im Pkw zurückgelassenen Fahrzeugschein sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

