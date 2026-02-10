Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flüchtet mit Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich am Montagabend, 09.02.2026, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Am Pfarracker, zwischen der Plaßstraße und der Straße Liethstück. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum 17:10 Uhr bis 21:00 Uhr kletterte der Einbrecher über einen Zaum, um auf eine Terrasse des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dort hebelte er ein Fenster im Erdgeschoss auf und betrat die Wohnung.

Nachdem er Bargeld gefunden hatte, verließ er das Gebäude über das Fenster in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell