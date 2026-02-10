POL-BI: 150 Meter Kabel entwendet
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte Täter stahlen zwischen Freitagnachmittag, 06.02.2026, und Montagmorgen, von einer Baustelle Stromkabel.
Montagmorgen um 08:00 Uhr stellten Mitarbeiter einer Elektrotechnikfirma einen Diebstahl von der Baustelle an der Teutoburger Straße, zwischen der Weberei- und Spinnereistraße gelegen, fest. Freitagmittag um 12:30 Uhr hatten die Arbeiter die Baustelle verlassen. Während Ihrer Abwesenheit entwendeten Unbekannte 150 Meter Kabel HN07RN7.
Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
