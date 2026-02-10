PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb lenkt Kundin ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Während ihres Einkaufs am Montagmittag, 09.02.2026, stand die Handtasche einer Seniorin aus Oerlinghausen mit ihrem Portemonnaie in einem Einkaufswagen. In dem Discountmarkt an der Einmündung Oerlinghauser Straße und Detmolder Straße nutzte dies ein Dieb und fragte die Frau nach einem Artikel im Kühlregal.

Der fremde Mann sprach die 75-Jährige gegen 13:30 Uhr nur mit einem Wort an, indem er den Artikel benannte. Sie war hilfsbereit und zeigte ihm die passenden Produkte im Kühlregal. Später erinnerte sie, dass sie für einen Moment ihre Handtasche nicht im Blick hatte.

Im Kassenbereich des Discountmarkts fiel der 75-Jährigen der geöffnete Reißverschluss eines Fachs auf, in dem sich ihr Portemonnaie nicht mehr befand. Zu diesem Zeitpunkt nahm sie an, sie könne ihre Geldbörse zuhause vergessen haben.

Nach der vergeblichen Suche in ihrer Wohnung verdächtigt die Kundin den Mann, der sie ansprach, als Taschendieb. Sie beschrieb ihn:

Der Mann soll circa 170 cm groß und 40 bis 45 Jahre alt sein. Er hatte schwarzes, kurzes und volles Haar. Durch seinen dunkleren Teint soll sein Aussehen südosteuropäisch gewirkt haben. Er war dunkel gekleidet.

Auf den Seiten "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" finden Sie Tipps zu den Maschen der Taschendiebe und zum Schutz gegen Taschendiebstahl:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

