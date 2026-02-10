PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrug statt Wunderheilung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 09.02.2026, überließ eine Bielefelderin einer unbekannten Frau in der Altstadt Schmuck und Bargeld. Sie war im Glauben, die Frau könne so ihre Krankheit heilen.

Gegen 12:00 Uhr wurde die 77-Jährige von der fremden Frau auf dem Jahnplatz angesprochen. Diese behauptete, ihre Krankheit sehen zu können. Außerdem vermittelte sie der Bielefelderin glaubhaft, dass sie die Fähigkeit besäße, sie von der Krankheit zu befreien.

In dem Gespräch fand die Betrügerin heraus, dass die Bielefelderin Schmuck und Bargeld in ihrer Wohnung hatte. Daraufhin forderte sie die Frau auf, die Wertsachen zu holen.

Als die Bielefelderin erneut zum Jahnplatz kam, stand dort eine weitere Frau. Sie hätte 25 000 Euro dabei, hieß es von der Betrügerin. Zu dritt gingen sie den Niederwall entlang zu einer Unterführung eines Parkhauses. Dort übergab die Bielefelderin ihr Geld und den Goldschmuck. Die unbekannte Frau schlug die Wertsachen in ein Tuch ein und sprach hinter dem Rücken der 77-Jährigen schamanische Sprüche.

Anschließend überreichte sie ihr das Bündel und wies die Bielefelderin an, das Tuch erst in 21 Tagen zu öffnen. Die zwei unbekannten Frauen entfernten sich daraufhin in unterschiedliche Richtungen.

Zuhause stellte die Bielefelderin fest, dass sich in dem Tuch nur Servietten, Taschentücher und Billigschmuck befanden.

Bei der Anzeigenerstattung konnte sich die 77-Jährige erinnern, dass die Frau etwa 60 Jahre alt war und zwischen 1,55 Meter und 1,60 Meter groß. Sie hatte dunkle Augen und trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose und eine dunkelgraue Mütze. Außerdem hatte die Bielefelderin mit der Betrügerin russisch gesprochen. Anhand des Aussehens und der Sprache vermutet sie, dass es sich um eine Rumänin oder Bulgarin handeln könne.

Hinweise zu der Betrügerin nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:47

    POL-BI: Taschendieb lenkt Kundin ab

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Hillegossen - Während ihres Einkaufs am Montagmittag, 09.02.2026, stand die Handtasche einer Seniorin aus Oerlinghausen mit ihrem Portemonnaie in einem Einkaufswagen. In dem Discountmarkt an der Einmündung Oerlinghauser Straße und Detmolder Straße nutzte dies ein Dieb und fragte die Frau nach einem Artikel im Kühlregal. Der fremde Mann sprach die 75-Jährige gegen 13:30 Uhr nur mit ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:20

    POL-BI: Support-Anrufer-Betrug: Computerbetrug mit gefälschten Gefahrenmeldungen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Täter täuschten am Sonntag, 08.02.2026, eine Computergefahr vor, um Zugriff auf den Rechner eines Bielefelders und seinen Bankzugang zu erhalten. Als ein Bielefelder gegen 17:00 Uhr an seinem Rechner saß, öffnete sich unvermittelt eine E-Mail mit einer Sprachnachricht. Ihm wurde mitgeteilt, dass seine Bankdaten ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:46

    POL-BI: Zigaretten und Geld aus Kiosk gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 08.02.2026, brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk an der August-Bebel-Straße, in Höhe Friedrich-Ebert-Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 01:00 Uhr und 11:55 Uhr gewaltsam in das Gebäude. Im Geschäft nahm er einen geringen Geldbetrag und diverse Zigarettenpackungen an sich. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren