Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht in Barchfeld

Barchfeld (ots)

Am 10.01.2026 gegen 07 Uhr kam es in Barchfeld in der Straße "Am Friedhof" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte saß hierbei in seinem VW Transporter während er am Fahrbahnrand parkte. Der Unfallverursacher befuhr die Straße "Am Friedhof" aus Richtung der Liebensteiner Straße kommend. Beim Vorbeifahren an dem Pkw des Geschädigten kam es zum Zusammenstoß beider Seitenspiegel. Hier wurde der Spiegel des Geschädigten zerstört. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wird als silberner Pick Up beschrieben. Eine durch die Polizeibeamte durchgeführte Absuche nach dem Verursacherfahrzeug verlief erfolglos. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

