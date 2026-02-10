POL-BI: Fußgängerin schwer verletzt
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 09.02.2026, übersah eine Autofahrerin beim Ausparken eine Fußgängerin. Die Passantin erlitt schwere Verletzungen.
Eine 23-jährige Herforderin hatte zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Beckhausstraße, in Höhe Deciusstraße, geparkt. Als sie gegen 18:20 Uhr mit ihrem Skoda Fabia beabsichtigte rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, übersah sie in der Dunkelheit eine 75-jährige Bielefelderin und kollidierte mit ihr. Die Fußgängerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die 23-Jährige informierte umgehend den Rettungsdienst. Die Bielefelderin wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
