Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 09.02.2026, übersah eine Autofahrerin beim Ausparken eine Fußgängerin. Die Passantin erlitt schwere Verletzungen.

Eine 23-jährige Herforderin hatte zunächst auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Beckhausstraße, in Höhe Deciusstraße, geparkt. Als sie gegen 18:20 Uhr mit ihrem Skoda Fabia beabsichtigte rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, übersah sie in der Dunkelheit eine 75-jährige Bielefelderin und kollidierte mit ihr. Die Fußgängerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Die 23-Jährige informierte umgehend den Rettungsdienst. Die Bielefelderin wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

