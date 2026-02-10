Polizei Bielefeld

POL-BI: Beinaheunfall eines redseligen Drogenkonsumenten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 06.02.2026, zogen Polizisten einen unter Drogen- und Alkoholeinfluss fahrenden Radfahrer aus dem Verkehr.

Während der Streifenfahrt fiel Polizisten, gegen 14:15 Uhr, auf der August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Detmolder Straße die Fahrweise eines Fahrrad-Fahrers auf. Der Mann wankte während der Fahrt mit seinem Citybike, war nicht in der Lage eine gerade Linie zu halten und stieß beim Abbiegen in die Viktoriastraße beinahe gegen einen dort vor der roten Ampel wartenden PKW.

Die Beamten folgten dem Radfahrer und hielten ihn an. Der polizeibekannte 43-jährige Bielefelder erzählte den Polizisten unumwunden, die Nacht durchgemacht sowie Drogen und Alkohol konsumiert zu haben.

Eine Ärztin entnahm dem Deutsch-Kasachen im Krankenhaus Blutproben. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Don't Drink and Drive! Der Konsum von Alkohol sowie Drogen beeinträchtigt die Fähigkeit, ein Fahrzeug - auch ein Fahrrad oder E-Scooter- sicher zu führen! Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell