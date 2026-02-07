PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Jungen aus Eltville +++

Bad Schwalbach (ots)

Die am heutigen Samstag, 07.02.2025 um 17:33 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einem Kind aus Eltville wird hiermit zurückgenommen.

Der Junge konnte durch eine aufmerksame Passantin erkannt und schließlich den Eltern übergeben werden. Er ist wohlauf. Eine Straftat liegt nicht vor.

Es wird gebeten, das zuvor veröffentlichte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

