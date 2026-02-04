PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Scooter am Bahnhof gestohlen +++ Fahrzeug beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter am Bahnhof gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Dienstag, 03.02.2026, 07:20 Uhr - 16:00 Uhr

(kq) Im Laufe des Dienstags wurde ein E-Scooter in Rüdesheim am Rhein gestohlen. Der Besitzer hatte seinen Roller der Marke "Xiaomi" morgens am Bahnhof im Bereich der Straße "Am Rottland" abgestellt. Als er gegen 16:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte vom Roller jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Fahrzeug beschädigt,

Taunusstein-Hahn, Grillparzerstraße, Montag, 02.02.2026, 18:30 Uhr - 23:00 Uhr

(kq)Montagabend haben Unbekannte in Taunusstein ein geparktes Fahrzeug beschädigt. In der Hahner Grillparzerstraße wurde die Heckscheibe eines schwarzen Opel Corsa durch Unbekannte eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell