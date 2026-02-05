PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugen nach Unfallfluchten im Bereich Taunusstein gesucht

Bad Schwalbach (ots)

Zeugen nach Unfallfluchten im Bereich Taunusstein gesucht, Taunusstein, Montag, 02.02.2026 bis Mittwoch, 04.02.2026

(kq)In den vergangenen Tagen kam es in Taunusstein zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die Polizei sucht nun Zeugen. Am Montagnachmittag musste die Besitzerin eines roten Toyota Yaris eine Beschädigung an ihrem PKW feststellen. Die Frau hatte ihr Fahrzeug gegen 16:00 Uhr für den Zeitraum eines Einkaufes in der Hahner Kleiststraße auf dem Parkplatz des Geschäfts abgestellt. Als sie gegen 18:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Kotflügel auf der Beifahrerseite fest. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer eines weißen Kia ProCeed eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Der Mann hatte sein Fahrzeug am Dienstag gegen 15:00 Uhr in der Wehener Erlenmeyerstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 09:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der Heckschürze auf der Beifahrerseite fest. Die bislang unbekannte verursachende Person entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell