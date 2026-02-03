PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern an Terrassentür +++ Schaufensterscheibe eingeschlagen und eingestiegen +++ Betrüger gelangen an Geld

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Rüdesheim-Eibingen, Im Pfeilersbaum, Feststellt: Montag, 02.02.2026, 06:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in Rüdesheim-Eibingen gescheitert. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt versuchten die Einbrecher die Terrassentür des Wohnhauses in der Straße "Im Pfeilersbaum" aufzuhebeln. Die Terrassentür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Hinweise in der Sache werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

2. Schaufensterscheibe eingeschlagen und eingestiegen, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Dienstag, 03.02.2026, 02:15 Uhr

(fh)In Rüdesheim kam es in der Nacht zum Mittwoch zum Einbruch in eine Boutique. Gegen 02:15 Uhr warf eine unbekannte Person in der Rheinstraße mit einem Stein die Schaufensterscheibe des Ladens ein und verschaffte sich so Zutritt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter nicht an Diebesgut gelangt sind. An der Scheibe entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Betrüger gelangen an Geld,

Heidenrod-Grebenroth, Donnerstag, 29.01.2026, 12:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag haben sich Betrüger einem Mann aus Grebenroth gegenüber als Bankmitarbeiter ausgegeben und ihn letztlich um mehrere Tausend Euro gebracht. Der Senior wurde von angeblichen Mitarbeitenden seiner Hausbank kontaktiert. Die Täter schilderten dem Angerufenen von zwielichtigen Abbuchungen von seinem Konto. Man müsse nun weitere Abbuchungen verhindern und die Bankkarten austauschen. Zu diesem Zwecke erschien an seiner Wohnanschrift ein Mann, der die Karten samt Pin in Empfang nahm. Im Nachgang kam es dann zu unberechtigten Abbuchungen von seinem Konto. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 1,75 m groß, hatte eine dunklere Hautfarbe, schwarzes buschiges Haar und war dunkel gekleidet.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell