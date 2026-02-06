PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Busfahrer mit Schneebällen beworfen und anschließend attackiert +++ Unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Busfahrer mit Schneebällen beworfen und anschließend attackiert, Bad Schwalbach, Emser Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 12:23 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ist ein Busfahrer vor einer Schule in Bad Schwalbach mit Schnee beworfen und anschließend attackiert worden. Ersten Ermittlungen nach soll der Mann an der Bushaltestelle der Schule zunächst von mehreren Jugendlichen mit Schneebällen beworfen worden sein. Als er daraufhin die Jungen zur Rede gestellt habe, sei er geschlagen und zu Boden geschubst worden. Dort sei auch auf ihn eingetreten worden. Zeugen riefen die Polizei. Der leichtverletzte Busfahrer erstattete vor Ort Anzeige. Die Jugendlichen suchten noch vor Eintreffen der Streife das Weite. Die Ermittlungen zu den mindestens zwei beteiligten Jugendlichen dauern an.

Hinweise zum genauen Ablauf nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren, Walluf, In der Rehbach, Freitag, 06.02.2026, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag zog eine aufmerksame Polizeistreife in Walluf einen Mann aus dem Verkehr, der im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren zu sein. Gegen 03:00 Uhr fiel den Beamten der Polizeistation Eltville in der Straße "In der Rehbach" ein grüner Audi auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich beim 42-jährigen Fahrer deutliche Anhaltspunkte für einen Konsum von Alkohol und/oder Drogen. Dies hatte eine Blutentnahme in der Dienststelle sowie ein Ermittlungsverfahren zur Folge.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell