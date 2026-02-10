PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Batterie gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montag, 09.02.2026, wurde die Polizei über einen Diebstahl und einen Diebstahlsversuch an der Hansestraße informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den ersten Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr am Freitag, 06.02.2026, und 08:00 Uhr am Montag, 09.02.2026. Aus einem Lkw, der an der Hansestraße geparkt stand, bauten die Täter eine Batterie aus. Zudem brachen sie an einem weiteren Lkw den Verschluss eines Dieseltanks auf. Da sie mutmaßlich bei ihrer Tat gestört wurden, entwendeten sie keinen Kraftstoff.

Ein Zeuge teilte mit, dass er am Sonntag, 08.02.2026, gegen 20:00 Uhr, ein verdächtiges weißes Wohnmobil von Fiat bemerkt habe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu verdächtigen Fahrzeugen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

