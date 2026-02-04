PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach dem Erblicken des Polizeifahrzeugs geflüchtet

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch erspähten gegen 02.30 Uhr zwei Männer einen Funkstreifenwagen im Zeppelinweg. Einer der Männer hatte ein Fahrrad bei sich, welches er zur Seite warf und sich anschließend mit seinem Begleiter schnellen Fußes davon machte. Die Beamten waren jedoch schneller, als den beiden Männern lieb war, sodass diese kurzerhand gestellt wurden. Der 38-Jährige, der das Fahrrad zunächst schob, machte zu seinem auffälligen Verhalten widersprüchliche Angaben. Die Beamten entschlossen sich das Fahrrad sicherzustellen und die Hintergründe zu diesem zu erforschen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein blaues Mountainbike des Herstellern Specialized.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

