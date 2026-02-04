PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bleicherode (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Autofahrerin in Bleicherode einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Es folgte die Veranlassung einer Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:38

    LPI-NDH: Transporter flüchtet nach Unfall

    Nägelstedt (ots) - Wie am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, bekannt wurde, kam es auf der Kreisstraße 510 zwischen dem Abzweig Klettstedt und der Ortslage Nägelstedt zu einer Unfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach, befuhr der geschädigte Autofahrer besagte Kreisstraße in Richtung Nägelstedt aus Richtung Sundhäuser Kreuz kommend. Ein Transporter fuhr zunächst dicht einen Pkw auf. In der weiteren Folge leitete der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:26

    LPI-NDH: Unfall durch Schneeverwehungen

    Nohra (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landstraße 1034, zwischen Nohra und Wipperdorf, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin musste hier aufgrund von Schneeverwehungen bremsen. Durch die Winterglätte kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Es entstand unfallbedingter Sachschaden am Fahrzeug. Alle Insassen des Fahrzeugs blieben zum Glück unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:46

    LPI-NDH: Pkw geriet ins Schleudern - keine Verletzten

    Etzleben (ots) - Am Dienstagvormittag geriet eine 27-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 85, zwischen den Ortslagen Etzleben und Schillingstedt, aufgrund von Schneeglätte ins Schleudern. In der weiteren Folge kollidierte das Auto mit der Leitplanke. Zum Glück wurde die Fahrerin hierbei nicht verletzt. Durch den Aufprall entstanden unfallbedingte Sachschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren