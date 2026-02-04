Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr
Bleicherode (ots)
Am Dienstagabend wurde eine Autofahrerin in Bleicherode einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Es folgte die Veranlassung einer Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.
