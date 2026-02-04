Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter flüchtet nach Unfall

Nägelstedt (ots)

Wie am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, bekannt wurde, kam es auf der Kreisstraße 510 zwischen dem Abzweig Klettstedt und der Ortslage Nägelstedt zu einer Unfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach, befuhr der geschädigte Autofahrer besagte Kreisstraße in Richtung Nägelstedt aus Richtung Sundhäuser Kreuz kommend. Ein Transporter fuhr zunächst dicht einen Pkw auf. In der weiteren Folge leitete der Fahrer des Transporters ein Überholmanöver ein. Hierbei soll der Transporter dem Pkw so nahegekommen sein, dass diesem nichts weiter übrigblieb, als ein Ausweichmanöver nach rechts einzuleiten. Der Fahrer des Autos geriet dadurch zu weit nach rechts, befuhr den Straßengraben und kollidierte letztlich seitlich mit einem Baum. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen verletzt. Der Fahrer des Transporters setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seiner Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0029697

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell