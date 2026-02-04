PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter berauschenden Mitteln

Greußen (ots)

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, kam es in der Ortslage Greußen in der Straße Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein junger Autofahrer die Straße Helbeeck in Richtung der Straße Neustadt. Hier wollte der Fahrer sodann auf die Straße Neustadt einbiegen. Aufgrund von Schneeglätte geriet vermutlich das Auto ins Rutschten, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromverteiler sowie einem Grundstückszaun. Der Fahrer wurde durch die Kollision glücklicherweise nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 0,81 Promille. Weiter wurde durch die hinzugezogenen Polizeibeamten ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin in das Krankenhaus verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Durch die hinzugezogenen Feuerwehrkräfte und dem örtlichen Energieversorger wurden alle weiteren Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:41

    LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Bleicherode (ots) -   Am Dienstagabend wurde eine Autofahrerin in Bleicherode einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Es folgte die Veranlassung einer Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:38

    LPI-NDH: Transporter flüchtet nach Unfall

    Nägelstedt (ots) - Wie am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, bekannt wurde, kam es auf der Kreisstraße 510 zwischen dem Abzweig Klettstedt und der Ortslage Nägelstedt zu einer Unfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach, befuhr der geschädigte Autofahrer besagte Kreisstraße in Richtung Nägelstedt aus Richtung Sundhäuser Kreuz kommend. Ein Transporter fuhr zunächst dicht einen Pkw auf. In der weiteren Folge leitete der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:26

    LPI-NDH: Unfall durch Schneeverwehungen

    Nohra (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landstraße 1034, zwischen Nohra und Wipperdorf, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin musste hier aufgrund von Schneeverwehungen bremsen. Durch die Winterglätte kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Es entstand unfallbedingter Sachschaden am Fahrzeug. Alle Insassen des Fahrzeugs blieben zum Glück unverletzt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren