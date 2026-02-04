Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter berauschenden Mitteln

Greußen (ots)

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, kam es in der Ortslage Greußen in der Straße Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein junger Autofahrer die Straße Helbeeck in Richtung der Straße Neustadt. Hier wollte der Fahrer sodann auf die Straße Neustadt einbiegen. Aufgrund von Schneeglätte geriet vermutlich das Auto ins Rutschten, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromverteiler sowie einem Grundstückszaun. Der Fahrer wurde durch die Kollision glücklicherweise nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 0,81 Promille. Weiter wurde durch die hinzugezogenen Polizeibeamten ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin in das Krankenhaus verbracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Durch die hinzugezogenen Feuerwehrkräfte und dem örtlichen Energieversorger wurden alle weiteren Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit veranlasst.

